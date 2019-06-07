В Болгарии обнаружили пушечные ядра армии Дракулы (фото)

Каменные шары для примитивных орудий были обнаружены в слое, датируемом 15-16 веками.

Археологи, которые занимались раскопками крепости Зиштова в Свиштове, Болгария, обнаружили пушечные ядра, которые, вероятно, использовал воевода Влад III Дракула во время штурма крепости в 1461 году. Читайте такжеВ Австрии нашли древние артефакты из неожиданного материала

Это каменные ядра от кулеврин - первых пушек, которые использовались только до начала 16 века, пишет The History Blog.

Каменные шары для примитивных орудий были обнаружены в слое, датируемом 15-16 веками.

«Это были еще очень несовершенные пушки. Это было как раз время Влада Дракулы, нет никаких сомнений в том, что они связаны с осадой и завоеванием крепости Владом Дракулой в 1461 году», - рассказал профессор Николай Овчаров из Национального института и музея археологии в Софии.

Османские летописи описывают захват Владом Дракулой Зиштовской крепости, и в письме, которое Влад написал королю Венгрии Матиасу Корвину в феврале 1462 года, он хвастается, что убил 410 турок во время осады. Кажется, он жил в крепости несколько месяцев и зимой.

Как сообщал УНИАН, замок Дракулы принес владельцам 1,2 млн евро прибыли.