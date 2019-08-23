В подземке Рима можно обменять бутылки на билет (видео)
21:30, 23 августа 2019Новости туризма
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Обменять тару на билет можно на входе.
В итальянской столице пассажирам общественного транспорта предлагают коллекционировать пластик и стекло, а затем обменивать его на билеты в метро.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пустыми бутылками с недавних пор можно рассчитаться за проезд в метро. Обменять тару на билет можно на входе.
В подземке Рима можно обменять бутылки на билет
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