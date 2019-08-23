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В подземке Рима можно обменять бутылки на билет (видео)

21:30, 23 августа 2019
Новости туризма
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В итальянской столице пассажирам общественного транспорта предлагают коллекционировать пластик и стекло, а затем обменивать его на билеты в метро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пустыми бутылками с недавних пор можно рассчитаться за проезд в метро. Обменять тару на билет можно на входе.

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Теги: #Рим