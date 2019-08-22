Самую большую мечеть Болгарии открыли для посетителей после реставрации (видео)

Мусульманскую святыню середины 18 века реконструировали 15 лет. На это потратили 380 тысяч долларов.

Самую большую мечеть Болгарии открыли для посетителей после реставрации.

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Как говорится в сюжете ТСН, мусульманскую святыню середины 18 века реконструировали 15 лет. На это потратили 380 тысяч долларов.

В 19 веке мечеть Томбул уже реставрировали, тогда полностью изменили ее интерьер. Поэтому самой большой дилеммой реставраторов долгое время оставалось, какую же версию восстановить. В итоге решили совместить два дизайна, а, точнее, те их элементы, которые сохранились лучше всего. Все восстанавливали только природными материалами, алтарь и витражи реконструировали вручную. Теперь реконструкторы взялись за фасад мечети.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Турции для туристов откроют старейший в мире храмовый комплекс.