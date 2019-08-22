цей матеріал доступний українською

Самую большую мечеть Болгарии открыли для посетителей после реставрации (видео)

16:00, 22 августа 2019
Новости туризма
91 0

Читайте такжеВ Египте после более полувека реставрации для туристов открыли уникальную Ломаную пирамиду (видео)

Как говорится в сюжете ТСН, мусульманскую святыню середины 18 века реконструировали 15 лет. На это потратили 380 тысяч долларов.

В 19 веке мечеть Томбул уже реставрировали, тогда полностью изменили ее интерьер. Поэтому самой большой дилеммой реставраторов долгое время оставалось, какую же версию восстановить. В итоге решили совместить два дизайна, а, точнее, те их элементы, которые сохранились лучше всего. Все восстанавливали только природными материалами, алтарь и витражи реконструировали вручную. Теперь реконструкторы взялись за фасад мечети.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в Турции для туристов откроют старейший в мире храмовый комплекс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Болгария#мечеть