На границе Украины и Польши 18 августа в рамках Европейских Дней добрососедства заработает временный пункт пропуска

Возможность воспользоваться временным пунктом пропуска у жителей приграничья будет 18 августа с 9.00 до 21.00 по киевскому времени.

На украинско-польской границе 18 августа в рамках Европейских Дней добрососедства будет работать временный пункт пропуска Кречев-Крылов.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской таможни ГФС.

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«Работу временного пункта пересечения границы Кречев-Крылов, который в рамках Европейских Дней добрососедства откроется 18 августа 2019 года с украинской стороны в Иваничевском районе Волынской области, обеспечат должностные лица таможенного поста Владимир-Волынский», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность воспользоваться временным пунктом пропуска Кречев (Украина) - Крылов (Польша) у жителей приграничья будет 18 августа с 9.00 до 21.00 по киевскому времени.

«Распоряжением Волынской таможни ГФС будет создана временная зона таможенного контроля в районе пограничного знака № 835, в месте проведения украинско-польских праздничных мероприятий», - сказано в сообщении.