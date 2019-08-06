Триумф спорта: на Певческом поле в Киеве ко Дню Независимости готовят новую выставку цветов

В этом году выставка посвящена топ-спортсменам, прославившим Украину на весь мир.

В Киеве 16 августа 2019 года на Певческом поле Печерского ландшафтного парка откроется традиционная выставка цветов ко Дню Независимости "Спортивная гордость Украины".

Читайте такжеЧто стоит увидеть в Киеве: главные must visit места столицы (видео)

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, на этот раз выставка будет посвящена топ-спортсменам, прославившим Украину на весь мир.

"Главными героями цветочных композиций станут выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, Оксана Баюл и другие", - говорится в сообщении.

Всего будут представлены более 180 тыс. цветов разных видов: колеусы, хлорофитум, бегония, альтернатера, сеткреазия, хвойные кустарники и другие. Для оформления инсталляций дизайнеры использовали элементы спортивного инвентаря.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00 до 15 сентября 2019 года.

Как сообщал УНИАН, в этом году День Независимости Украины 24 августа в Киеве будет праздноваться в новом формате.