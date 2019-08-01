День Независимости: в Киеве пройдет два шествия с участием ветеранов и власти

Об этом договорились ветеранские организации с Офисом президента Владимира Зеленского.

Ветеранские организации договорились с Офисом президента Владимира Зеленского об организации и проведении 24 августа своего марша ко Дню Независимости Украины. На него выйдут ветераны АТО и ООС, которые воевали на Донбассе.

Об этом ветераны договорились на встрече с заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко, рассказал общественный активист и организатор парада ко Дню Независимости "Марш защитников" Андрей Медведько.

На встрече с ветеранами также присутствовали силовики, министр культуры Евгений Нищук, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

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"Рассматривали вопрос проведения торжественных мероприятий ко Дню Независимости. Результат устроил обе стороны. Будет два марша. Договорились о совместной координации, чтобы не мешать друг другу", – сказал активист.

Следовательно, в Киеве на Крещатике в разное время 24 августа состоятся два шествия:

Официальный – Марш (Шествие) Достоинства. Его проводит руководство государства.

Народный – Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных.

По словам организатора парада ветеранов, на нем не будет президента Зеленского, предыдущего президента Порошенко, представителей власти и никаких партийных флагов.

Медведько отметил, что считает прогрессом позицию власти, которая пошла им навстречу и стороны нашли общий язык и согласовали тот факт, что ветераны АТО и ООС проведут народный марш.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому парада на День Независимости не будет. Грант назвал ежегодный парад "помпезным и затратным". За экономию средств от отмены парада, гарант предлагает выделить 300 миллионов гривен для премии украинским военным. Премии получат солдаты срочной службы, сержанты, офицеры, военные, которые выполняют задачи в зоне проведения ООС.

Следовательно, в этом году Украина будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве 24 августа пройдет Шествие достоинства, участие в котором примет президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и тому подобное.

После этого глава государства выступит с обращением к украинцам. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.