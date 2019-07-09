Платный въезд: в центр каких городов мира можно попасть только за деньги (видео)

Во многих мегаполисах действует метод «Заплати, чтобы добраться до центра».

В 2020 году въезд в Венецию для туристов станет платным.

В городе на воде введут налог для туристов, приезжающих на один день без ночевки. Размер налога составит от €2,5 до €10. За счет этих средств власти Венеции планируют поддерживать чистоту города и пополнить городской бюджет. Это первый случай, когда платным станет въезд в целый город.

В основном, в мегаполисах действует метод - «Заплати, чтобы попасть в центр». Таким образом крупные города пытаются разгрузить улицы от потока автомобилей. Например, платным является въезд в центр Лондона, Сингапура, Сан-Франциско, Милана и Стокгольма.

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Одним из первых платный въезд в центр ввел Сингапур - в 1998 году, сегодня это от $1 до $3. За въезд в Сан-Франциско через знаменитые Золотые ворота автомобилисты платят $6. В семи норвежских городах для въезда в центр просят заплатить от €1 до €4.

А вот в Милан грузовикам вообще запрещено заезжать. Остальным, кто хочет на транспорте попасть в исторический центр крупного итальянского города, придется заплатить €5. Власти Киева также подумывает, чтобы сделать въезд в центр столицы платным.