Определены города мира с самым дорогим общественным транспортом

Больше всего тратят на проезд пассажиры в Лондоне, меньше всего - в Мехико, Мумбаи и Буэнос-Айресе.

Аналитики Deutsche Bank опубликовали ежегодный обзор цен и уровня жизни в мире. В исследовании, в частности, учитывалась информация о том, сколько стоит месячный билет на общественный транспорт в 55 крупных городах.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на dbresearch.com.

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Первую строчку в рейтинге занял Лондон - в нем проездной на месяц обойдется почти в 180 долларов. Кроме того, в британской столице самые высокие средние расходы на аренду автомобилей. Далее в рейтинге - Дублин, Окленд, Токио и Нью-Йорк. В этих городах пассажиры тратят на общественный транспорт от 121 до 128 долларов в месяц.

Меньше всего тратят на общественный транспорт пассажиры в Мехико, Мумбаи и Буэнос-Айресе - менее 20 долларов.

Также Deutsche Bank провел исследование стоимости чашки кофе, билета в кинотеатр, абонемента в тренажерный зал и прочее. Городами с лучшим индексом качества жизни аналитики признали Цюрих, Веллингтон и Копенгаген. На последней строчке в списке оказались Манила, Пекин и Лагос.

Напомним, ранее Deutsche Bank подготовил рейтинг городов с самым высоким уровнем зарплат в мире, первое место в котором занял американский город Сан-Франциско.