Власти Парижа хотят убрать из центра города туристические автобусы

В Париже скоро появится новое законодательство, которое ограничивает движение туристических автобусов.

Власти Парижа решили убрать туристические автобусы в центральной части города из-за большого количества туристов.

Как сообщает France24, мэрия города считает, что это заставит гостей города чаще пользоваться общественным транспортом, ходить пешком и ездить на велосипеде.

По словам заместителя мэра Парижа Эммануэля Грегуара, ситуация в столице Франции еще не такая критичная, как в Барселоне или Венеции, но парижане обеспокоены притоком туристов.

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Чиновник заявил, что скоро появится новое законодательство, которое ограничивает движение туристических автобусов. Оно также предусматривает создание парковочных мест за пределами города, чтобы автобусы не заезжали на центральные улицы.

По словам Грегуара, что подобные нововведения помогут улучшить экологическую ситуацию в Париже. ОН добавил, туристические гиды должны адаптироваться к этому, разрабатывая велосипедные или пешеходные экскурсии с наушниками.

Отмечается, что в 2018 году Франция стала самой посещаемой страной в мире. За год страну посетили более 90 миллионов туристов, а ее столицу Париж - рекордные 50 миллионов.