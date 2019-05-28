Дресс-код и черные списки: Венеция ввела запреты для туристов

Правила будут действовать, в частности, в историческом центре Венеции, возле всех объектов культурного наследия ЮНЕСКО, а также на главной пристани и пирсе.

Власти итальянской Венеции запретят повторное возвращение в город тем туристам, которые не придерживаются местных правил поведения. Под запрет, в частности, попали купание в каналах, распитие спиртных напитков с 8 вечера до 8 утра, пикники или перекусы в общественных местах.

Об этом сообщает ExpertTur.

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Кроме того, туристам запрещается ходить в одном купальнике (в том числе находиться в таком виде на частных яхтах, пришвартованных в пределах города). Не разрешается также лежать на лавочках, сидеть на ступеньках, вытянув ноги, и вообще мешать другим людям передвигаться по городу.

Нарушителей ожидает штраф до 500 евро, к тому же местная полиция будет выписывать ордер, запрещающий им снова приезжать в романтический призрачный город.

Такие жесткие правила будут действовать в историческом центре Венеции, возле всех объектов культурного наследия ЮНЕСКО, а также на всем общественном транспорте, в городском аэропорту, на железнодорожном вокзале, на главной пристани и пирсе.

Новые правила коснутся и местного туристического бизнеса. К примеру, все владельцы ресторанов и магазинов должны будут поставить урны для мусора рядом со своими заведениями. А кафе и продуктовые магазины обязали заменить пластиковые контейнеры на биоразлагаемые.

В прошлом году Венеция оказалась на 3-м месте в европейском рейтинге городов, которые больше всего страдают от туристов.