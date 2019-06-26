Wizz Air запускает сразу 12 новых маршрутов в грузинский Кутаиси

Для обеспечения новых рейсов авиапарк Wizz Air в Кутаиси пополнился сразу двумя воздушными судами.

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил о запуске 12 новых маршрутов в город Кутаиси (Грузия).

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Как говорится в сообщении авиакомпании в Facebook, новые рейсы в Кутаиси Wizz Air будет выполнять с сентября 2019 года из следующих европейских городов: Гамбург (Германия), Карлсруэ/ Баден-Баден (Германия), Нюрнберг (Германия), Франкфурт Хан (Германия), Ираклион (Греция), Венеция (Италия), Неаполь (Италия), Пиза (Италия), Ницца (Франция), Познань (Польша), Стокгольм (Швеция) и Турку (Финляндия).

Также сообщается, что ради этого авиапарк Wizz Air в Кутаиси пополнился сразу двумя воздушными судами.

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Отметим, Wizz Air уже летает из Киева в Кутаиси, поэтому теперь украинские туристы могут совмещать отдых в Грузии и немалым количеством других европейских городов, что весьма удобно для тех туристов, которые отдают предпочтение посещению нескольких направлений в пределах одного отпуска.

Как сообщал УНИАН, 20 июня 2019 года к зданию парламента Грузии вышли более 5 тысяч протестующих, недовольных визитом в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом КПРФ Сергеем Гавриловым. В ответ на это президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Тем временем власти Грузии, львиная доля туристических потоков в которую идут из России, решила в экстренном порядке переориентировать свои услуги на туристов из других, более дружественных стран, в том числе из Украины.