После запрета Путина для россиян грузинские дипломаты активно приглашают иностранцев на летний отдых

Дипмиссии выкладывают в социальных сетях имиджевые видеоролики о Грузии.

После того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке полетов в Грузию, грузинские дипломатические миссии приглашают иностранных гостей на отдых в страну.

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Как сообщает «Грузия online», дипмиссии выкладывают в социальных сетях имиджевые видеоролики о Грузии.

«Вместе с наступлением лета, добро пожаловать в Грузию! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем различную информацию о путешествиях, отдыхе, культуре, вине и блюдах, которые можно увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и посмотрите Грузию!» - пишет посольство Грузии США в Facebook и выкладывает видеоролик об отдыхе в Грузии.

«Приглашаем всех наших датских друзей провести летний отпуск в Грузии», – пишет дипломатическое представительство Грузии в Дании.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Позже стало известно, что грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят полеты в Россию.