В аэропорту Барселоны застряли 150 украинцев (видео)

В Join Up утверждают, что задержка рейса связана с техническими проблемами.

Второй день подряд 150 украинцев не могут вылететь из Барселоны из-за задержки рейса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Покинуть испанский город и вернуться в Харьков туристы должны были еще вечером в среду.

В компании туроператора Join Up утверждают, что задержка рейса связана с техническими проблемами. Они заверили, что обеспечили путешественников и жильем, и питанием, а также пообещали, что вылет будет в два ночи. Однако и этот рейс отменили.

В пять утра, как говорят родственники туристов, из отеля, где они жили, их срочно выселили. Некоторые туристы рассказали, что ни один из представителей компании на связь с ними не вышел.

По последним данным, туристы должны были вылететь в 12:00.

Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба будет штрафовать украинские авиакомпании, если они не будут выполнять предусмотренные правилами требования о необходимом обслуживании пассажиров в случае задержки или отмены рейсов.