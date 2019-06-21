В аэропорту Барселоны застряли 150 украинцев (видео)
Второй день подряд 150 украинцев не могут вылететь из Барселоны из-за задержки рейса.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеОпубликован свежий рейтинг лучших авиакомпаний мира
Покинуть испанский город и вернуться в Харьков туристы должны были еще вечером в среду.
В компании туроператора Join Up утверждают, что задержка рейса связана с техническими проблемами. Они заверили, что обеспечили путешественников и жильем, и питанием, а также пообещали, что вылет будет в два ночи. Однако и этот рейс отменили.
В пять утра, как говорят родственники туристов, из отеля, где они жили, их срочно выселили. Некоторые туристы рассказали, что ни один из представителей компании на связь с ними не вышел.
По последним данным, туристы должны были вылететь в 12:00.
Как сообщал УНИАН, Госавиаслужба будет штрафовать украинские авиакомпании, если они не будут выполнять предусмотренные правилами требования о необходимом обслуживании пассажиров в случае задержки или отмены рейсов.