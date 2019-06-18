МАУ запустила регулярные рейсы между Киевом и турецким Измиром

Рейсы выполняются каждый день: из Киева в 11:05, из Измира в 13:25.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) запустила регулярные прямые рейсы по маршруту Киев - Измир (Турция).

Как сообщила пресс-служба МАУ, рейсы выполняются на среднемагистральных воздушных судах Boeing 737-800 нового поколения и Embraer.

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Согласно сообщению, рейсы будут выполняться ежедневно с вылетом из Киева в 11:05, а из Измира в 13:25.

Отмечается, что минимальная стоимость перелета в одну сторону, включая все налоги и сборы, составит 819 гривень при условии предварительного бронирования.

В пресс-службе подчеркнули, что рейс оптимально стыкуется с сетью маршрутов МАУ в Ивано-Франковск, Одессу, Харьков, Херсон и Черновцы.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания МАУ с 14 июня запустила регулярные рейсы между Херсоном и болгарским Бургасом.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».