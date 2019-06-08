Вблизи Житомира впервые проходит международный фестиваль клубники (фото)
Вблизи Житомира, в селе Высокая Печь впервые проходит международный фестиваль клубники.
Читайте такжеВ Каменце-Подольском состоялся фестиваль воздушных змеев (видео)
Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие проходит на территории бывшего военного городка.
Во время фестиваля действуют более 6 локаций, в нем участвуют более 50 мастеров из Украины и из-за рубежа, работают выставки, на которых представлено более 100 разноплановых экспонатов.
Ценители клубники во время фестиваля имеют возможность попробовать разнообразные сорта этой ягоды. Клубнику представили местные домохозяйства и гости из-за рубежа. На фестиваль прибыли участники из Николаевской, Полтавской и Львовской областей, а также из Беларуси и Эстонии.
Посетители фестиваля могут не только бесплатно есть клубнику, но и принять участие в мастер-классах по изготовлению клубничных вареников и выпечке блинов.
Также на фестивале клубники работает выставка изделий мастеров народного творчества, проходит концерт, для детей проводятся разнообразные конкурсы и другие развлечения. Кроме того, во время фестиваля проходит детский футбольный турнир.
По словам организаторов фестиваля клубники, он не является коммерческим проектом и проводится с целью стать традиционным - так называемой “ежегодной летней изюминкой Житомирской области”, поскольку село Высокая Печь издавна славится как клубничный край. В этом селе и в ближайших селах очень развито выращивание этой ягоды. Также организаторы позаботились о подвозе всех желающих из Житомира к месту фестиваля.
Продлится мероприятие до вечера.