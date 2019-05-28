Пропасть под ногами: 5 самых интересных сооружений со стеклянным полом (видео)

Пожалуй, больше всего сооружений со стеклянным полом в Китае.

В Киеве на День города открыли пешеходно-велосипедный мост.

Его особенностью являются не только велодорожки и красивые панорамы, но и стеклянный пол. Отдельные участки моста сделаны из стекла, и сквозь них виден город внизу.

В разных городах мира есть не менее интересные сооружения со стеклянным полом. Мало кто знает, но на Тауэрском мосту в Лондоне есть стеклянные секции. Если подняться на пешеходную часть моста на высоту 44 метра, можно увидеть, например, как разводится проезжая часть моста внизу.

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Главный символ Куала-Лумпура – это высоченные башни Петронас, которые соединяет стеклянный мост. Sky Bridge находится между 41 и 42 этажами и считается самым высоким 2-этажным мостом в мире. Стеклянную площадку открыли и в самом высоком небоскребе Бангкока Mahanakhon. На высоте 314 метров открываются невероятные виды на столицу Таиланда.

В Китае немало стеклянных мостов, одним из наиболее впечатляющих является Мост веры. Находится он на высоте 1400 метров в горах национального парка Тяньмень. Наверное, наиболее экстремальным является мост-подкова в Гранд-Каньоне в США. Grand Canyon Skywalk завис прямо над пропастью на высоте 200 метров.

В Сеуле наверху небоскреба Lotte World Tower находится смотровая площадка со стеклянным полом. Ее необычность в том, что сначала пол тусклый, но потом становится прозрачным, и внизу оказывается город, как на ладони.