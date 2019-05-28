Щель между покрытием и стеклом: на новом мосту в Киеве очередная неполадка - соцсети

Из-за двухсантиметровой щели на мосту под стекла попадает вода.

В Киеве на новом велосипедно-пешеходном мосту, где трижды за несколько дней треснуло стекло, обнаружили очередную неполадку.

О новой проблеме написал на своей странице в Facebook Алексей Копытко.

По его словам, между покрытием моста и стеклом образовался двухсантиметровый зазор, в который удалось просунуть книгу. Из-за этого, скорее всего, между стеклами и накапливается вода.

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«Во-первых, под всеми стёклами - вода и вычурные грязевые разводы между слоями. Во-вторых, оно и не удивительно, ибо между покрытием моста и стеклом есть зазор сантиметра полтора-два (в один из них для наглядности воткнуто творение Фоззи)», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Кличко сообщил, что на мосту треснуло стекло. По его словам, не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия, что стреляли. В тот же день мост закрыли. Событие о повреждении элементов моста было зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров.

Стоимость самого моста - 275 миллионов гривень. Строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладка инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы - около 90 миллионов гривень. Укрепление склонов – почти 55 миллионов гривень. Таким образом, общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других расходов - составляет около 400 миллионов гривень.