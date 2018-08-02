Где отдохнуть в Украине: топ-5 живописных каньонов Украины (видео)

Пора отпусков в самом разгаре - и вопрос «где отдохнуть» будет актуальным до самого конца сезона.

Особой популярностью пользуются наши каньоны, которые ничем не уступают зарубежным.

Днестровский каньон

Один из крупнейших каньонов в Украине и Европе, его длина достигает 250 километров. Каньон находится на границе сразу четырех западных областей.

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За величественную красоту и уникальные пейзажи его называют одним из семи чудес Украины.

Буцкий каньон

Живописный гранитный каньон расположен на реке Горный Тикич возле села Буки.

Скалистый берег имеет выступы серого гранита, образовавшегося свыше 2 млрд. лет назад. Именно здесь была построена первая в Украине ГЭС, от которой остались только руины.

Буцкий каньон популярен как у любителей отдыха в палатках, так и у фанатов сплава.

Тетеревский каньон

Небольшой но живописный каньон, который пробила река Тетерев в гранитных скалах. Часть каньона затоплена водохранилищем, а незатопленные части очень популярны у скалолазов. Это идеальный маршрут выходного дня, когда можно совместить отдых на природе и визуальное удовольствие.

Каньон реки Синюхи

Это живописное место в Украине, но мало кому известное. Река Синюха считается одной из самых чистых рек на территории Украины. В каньоне находится здание старой водяной мельницы.

Коростышевский "Гранитный карьер"

Последние годы очень популярное место среди туристов и киношников. Живописное озеро образовалось на месте затопленного гранитного карьера. Природа здесь невероятная: сосновый лес, пение птиц, в воздухе витают ароматы чистой воды и хвои. Это место просто создано для наслаждений!