Может всплыть: в Бердянске курортный сезон под угрозой срыва из-за проблем с канализацией

Курортному Бердянску выделили 8 млн грн из резервного фонда Запорожской области на ремонт проблемного коллектора. Чтобы полностью ликвидировать проблему, необходимо еще 100 млн грн.

В Бердянске Запорожской области курортный сезон оказался под угрозой срыва из-за проблем с центральной канализационной системой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

Чтобы ликвидировать последствия аварии на канализационном коллекторе в Бердянске из резервного фонда Запорожской области выделено 8 млн грн. Такое решение принято сегодня, 17 мая, на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам заместителя председателя Запорожской ОГА Андрея Антонова, эти средства будут направлены на ремонт коллектора, чтобы избежать его последующих аварий и срыва курортного сезона.

При этом, в мэрии Бердянска отмечают, что данных средств крайне недостаточно – на капитальный ремонт коллектора нужно еще 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2019 года в Бердянске произошла авария на центральном канализационном коллекторе, в результате чего более половина населения – более 60 тыс. человек, остались без воды. На ликвидацию аварии понадобилось несколько дней. После того, как порывы были устранены и коллектор запущен в работу, он обрушился в другом месте, снова оставив без воды половину населения города. После полного обследования коллектора, специалисты пришли к выводу, что он нуждается в капитальном ремонте, стоимость которого составляет более 110 млн грн.