Новая входная группа киевского зоопарка будет открыта в июле

Стоимость работ первой очереди реконструкции столичного зоопарка составляет около 500 млн грн, а обновление всего зоопарка обойдется в несколько миллиардов гривень.

Новое архитектурно-строительное решение входа в Киевский зоологический парк будет представлено в июле этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время инспекции работ по реконструкции зоопарка.

Кличко отметил, что первая очередь реконструкции включает создание нового входного пространства в зоопарк и благоустройство озер, которые находятся поблизости.

В настоящее время уже полностью завершена работа по реконструкции трех озер, в одно из которых в ближайшее время запустят коропов, на другом будут жить пеликаны.

Сейчас завершается строительство павильонов для пеликанов, а также для гиббонов, которые должны открыть в первой очереди реконструкции.

Старый вход в зоопарк, по словам мэра, будет закрыт, новый вход организуют на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической.

Сейчас на этом месте продолжаются работы по возведению павильона касс (одноэтажное здание), а также еще одного здания, в котором на нулевом этаже будет акванариум, на первом - девять фудкортов с рестораном и сувенирная лавка, на втором - администрация зоопарка.

Между кассами и акванариумом разместятся турникеты, через которые посетители будут заходить в зоопарк.

На территории входного пространства будут размещены символы зоопарка, скульптуры львов и зубра, которые сейчас уже начали восстанавливать.

"Первая очередь уже летом этого года сможет удивить многих людей, которые увидят, как внешне изменился зоопарк. Наша задача - чтобы не было клеток, чтобы было открытое пространство", - сказал Кличко.

На обновленной территории зоопарка оборудован полив зеленых территорий, также обещают высадить в целом около 600 новых деревьев.

Как сообщил Кличко, стоимость работ первой очереди составляет около 500 млн грн. В настоящее время объявлен тендер на проектирование второй и третьей очереди реконструкции зоопарка. Мэр напомнил, что в целом будет шесть очередей обновления зоопарка.

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"Я убежден, что полная реконструкция зоопарка будет стоить городу несколько миллиардов гривен. В течение четырех лет мы должны закончить реконструкцию зоопарка", - сказал мэр.

По его словам, вторая и третья очередь будут включать, в частности, открытие нового павильона для приматов (обезьян), слоновника.

Кроме того, в ближайших планах - строительство трехэтажного паркинга на 300 мест для посетителей зоопарка. Его предполагается построить почти в конце территории зоопарка на улице Зоологической, там будет работать еще один вход в зоопарк.

Как отметил директор киевского зоопарка Кирилл Трантин, зоопарк планирует увеличивать количество зверей и, по европейской тенденции, создавать группы видов.

Так, в планах после завершения строительства нового слоновника будет приобретено еще до трех-четырех слонов. По такому принципу планируется увеличивать количество и других видов, представленных в зоопарке.

По словам директора зоопарка, в этом сезоне стоимость билетов уже не будет меняться, поскольку с 1 апреля она уже была повышена. В настоящее время билеты стоят 100 грн для взрослых, для детей, школьников и студентов установлена более низкая цена.

Трантин пояснил, что увеличение стоимости входного билета обусловлено увеличением стоимости продуктов питания для животных.

Согласно размещенному на кассах прайсу, стоимость билетов для студентов дневного обучения и владельцев "Карточки киевлянина" будет составлять 60 грн.

Для льготных категорий посетителей билет стоит 50 грн: для детей в возрасте с 5 до 16 лет, пенсионеров, военнослужащих срочной службы, участников Второй мировой войны, участников боевых действий, инвалидов I и II групп, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории.

Также 50 грн билет стоит для всех посетителей по средам; каждую первую среду месяца вход для многодетных семей стоит 10 грн с человека.

На бесплатное посещение имеют право дети до 5 лет, дети-инвалиды с детства (до 16 лет) и дети-сироты (до 16 лет).

Кроме того, можно приобрести абонементы для посещения: для взрослых 10 посещений - 600 грн, 20 посещений - 1000 грн; для детей 10 посещений - 300 грн, 20 посещений - 500 грн.