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В главном аэропорту Шри-Ланки усилены меры безопасности: людей просят прибывать не позже, чем за 4 часа до вылета

12:11, 21 апреля 2019
Новости туризма
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В аэропорту Коломбо Бандаранайке (Bandaranaike) на Шри-Ланке усилены меры безопасности в связи с серией взрывов, произошедших в разных частях страны 21 апреля 2019 года.

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Об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.

В связи с этим всех пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до вылета, чтобы успеть пройти проверку на безопасность, которую будут проводить тщательнее.

Отметим, аэропорт Бандаранайке города Коломбо является главным аэропортом страны и единственным международным аэропортом острова Шри-Ланка.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2019 года в католических церквях и отелях в разных городах Шри-Ланки произошла серия  взрывов. Местные СМИ сообщаю примерно о 160 погибших и сотнях пострадавших. По информации министра экономических реформ Шри-Ланки, среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы.

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Теги: #теракт#взрывы#Шри-Ланка