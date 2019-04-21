В главном аэропорту Шри-Ланки усилены меры безопасности: людей просят прибывать не позже, чем за 4 часа до вылета
В аэропорту Коломбо Бандаранайке (Bandaranaike) на Шри-Ланке усилены меры безопасности в связи с серией взрывов, произошедших в разных частях страны 21 апреля 2019 года.
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Об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.
В связи с этим всех пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до вылета, чтобы успеть пройти проверку на безопасность, которую будут проводить тщательнее.
Passengers should report to Bandaranaike International Airport (BIA) four hours before flights - 21st April 2019 ! pic.twitter.com/kP675HdDPZ— SriLankan Airlines (@flysrilankan) 21. April 2019
Отметим, аэропорт Бандаранайке города Коломбо является главным аэропортом страны и единственным международным аэропортом острова Шри-Ланка.
Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2019 года в католических церквях и отелях в разных городах Шри-Ланки произошла серия взрывов. Местные СМИ сообщаю примерно о 160 погибших и сотнях пострадавших. По информации министра экономических реформ Шри-Ланки, среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы.