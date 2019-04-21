В главном аэропорту Шри-Ланки усилены меры безопасности: людей просят прибывать не позже, чем за 4 часа до вылета

В аэропорту Коломбо Бандаранайке проводят усиленную проверку на безопасность.

В аэропорту Коломбо Бандаранайке (Bandaranaike) на Шри-Ланке усилены меры безопасности в связи с серией взрывов, произошедших в разных частях страны 21 апреля 2019 года.

Читайте такжеВзрывы в церквях и отелях на Шри-Ланке: МИД выясняет, были ли украинцы среди пострадавших

Об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.

В связи с этим всех пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до вылета, чтобы успеть пройти проверку на безопасность, которую будут проводить тщательнее.

Passengers should report to Bandaranaike International Airport (BIA) four hours before flights - 21st April 2019 ! pic.twitter.com/kP675HdDPZ — SriLankan Airlines (@flysrilankan) 21. April 2019

Отметим, аэропорт Бандаранайке города Коломбо является главным аэропортом страны и единственным международным аэропортом острова Шри-Ланка.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2019 года в католических церквях и отелях в разных городах Шри-Ланки произошла серия взрывов. Местные СМИ сообщаю примерно о 160 погибших и сотнях пострадавших. По информации министра экономических реформ Шри-Ланки, среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы.