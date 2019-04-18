Поглощенные огнем: 5 самых известных мировых достопримечательностей, которые уничтожал пожар (видео)

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари – не первый случай, когда пламя уничтожает выдающиеся места.

18 апреля отмечается Международный день памятников и выдающихся мест.

После пожара в Нотр-Дам-де-Пари справедливо вспомнить другие известные сооружения, которые также пострадали от огня. Поэтому дальше – 5 знаковых зданий, которые пострадали в результате пожаров.

Реймсский собор (1914 год, Реймс, Франция)

Собор Парижской Богоматери и Реймсский собор считаются самыми известными готическими храмами мира. В 1914 году во время Первой мировой войны снаряд попал в строительные леса Реймса, и это повлекло за собой катастрофический пожар. Были уничтожены статуи на фасаде, средневековые витражи, а обвалившаяся кровля разрушила интерьер собора. Реймсский собор открыли для богослужений через 24 года после пожара, а его частичная реставрация продолжается до сих пор.

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Эмпайр Стейт Билдинг (1945 год, Нью-Йорк, США)

Летом 1945 года американский бомбардировщик из-за тумана врезался в Эмпайр Стейт Билдинг. На тот момент это было самое высокое здание мира. Пожар уничтожил несколько этажей, а обломки самолета разрушили один из лифтов. В результате инцидента погибли 14 человек, а ущерб зданию оценили в $1 млн ($13 млн сегодня).

Виндзорский замок (1992 год, Лондон, Великобритания)

Летняя резиденция королевы Елизаветы II вспыхнула в ноябре 1992 года. Пожар нанес большой ущерб замку. Реставрация длилась 5 лет и обошлась в 37 млн фунтов.

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Башни-близнецы Всемирного торгового центра (2001 год, Нью-Йорк, США)

Две 110-этажные башни Всемирного торгового центра были символом Нью-Йорка. Пожар уничтожил их 11 сентября 2001 года, после того, как члены Аль-Каиды направили в здания 2 самолета. Кадры охваченных огнем и дымом башен вошли в историю. Трагедия унесла жизни почти 3 тысячи жизней.

Национальный музей (2018 год, Рио-де-Жанейро, Бразилия)

В июне 2018 года музей в Рио-де-Жанейро отпраздновал свое 200-летие. А уже в сентябре того же года потерял 90% своей коллекции в результате пожара. Фонды музея были крупнейшими в Южной Америке и насчитывали 20 млн уникальных экспонатов. Среди них – фреска из Помпеи, египетские артефакты, а также самый древний человеческий скелет. На восстановление музея и копий сгоревших артефактов, по предварительным данным, уйдет 10 лет.