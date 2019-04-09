Airbnb предложил провести незабываемую ночь с Моной Лизой и Венерой Милоской в Лувре (фото, видео)

После ужина и индивидуальной экскурсии по Лувру, победителя конкурса ждет закрытый акустический концерт в роскошных апартаментах Наполеона III.

Сервис бронирования жилья Airbnb предложил пользователям провести ночь под знаменитой стеклянной пирамидой парижского Лувра.

Компания анонсировала конкурс, который проводится в партнерстве с популярнейшим музеем мира в честь 30-летия пирамиды Лувра, построенной в 1989 году архитектором Бэем Юймином по инициативе президента Франсуа Миттерана, передает Новое Время.

Читайте такжеЛувр стал самым популярным музеем мира благодаря Бейонсе - СМИ

Победитель получит возможность переночевать в пирамиде, а также отужинать рядом со статуей Венеры Милосской, где будет накрыт стол. Кроме того, напротив картины Леонардо да Винчи Мона Лиза будет обустроен столик с аперитивом, где победитель сможет насладиться алкогольными и безалкогольными напитками по желанию.

После ужина и индивидуальной экскурсии по Лувру, победителя ждет закрытый акустический концерт в роскошных апартаментах Наполеона III.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно ответить на вопрос организаторов о том, почему именно ты должен составить компанию Моне Лизе. Ответы принимаются до 12 апреля, а сама «ночь в музее» состоится уже в конце этого месяца - 30 апреля.

Видео: Airbnb

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших музеев мира Лувр в Париже в прошлом году посетили 10,2 миллиона человек, что делает его самым популярным в мире музеем. Иностранцы составили почти 75% посетителей Лувра в 2018 году.