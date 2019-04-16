Пожар в Нотр-Дам: компьютерная игра может может помочь при реконструкции сгоревшего собора (видео)

Разработчики два года воссоздавали Нотр-Дам для игры Assassinʼs Creed Unity.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери после крупного пожара, произошедшего вечером 15 апреля. В ходе возгорания обрушились шпиль и крыша, однако каркас здания удалось сохранить. Французские меценаты уже пожертвовали более 300 миллионов евро на реставрацию собора.

Для восстановления храма понадобятся детальные чертежи и изображения Нотр-Дама. С этим, как указывают пользователи соцсетей, может помочь Assassinʼs Creed Unity — историческая видеоигра французской студии Ubisoft, вышедшая в 2014 году на PC, PS4 и Xbox One. Об этом пишет "Медуза".

Действие Unity проходит в Париже конца XVIII века. Это первая игра в серии Assassinʼs Creed, где многие здания и архитектурные памятники воссозданы в масштабе один к одному. Художники Ubisoft потратили около двух лет только на исследование собора Парижской Богоматери. И все, чтобы с максимальной точностью изобразить его в игре.

Читайте такжеЖурнал Charlie Hebdo показал карикатуру с Макроном после пожара в Нотр-Дам

В Unity можно изучить Нотр-Дам так, как этого никогда бы не получилось в реальной жизни. Например, забраться на крышу, повисеть на знаменитых гаргульях — или заглянуть во все уголки внутри храма (можно и просто послушать службу). По сути, художники Ubisoft составили подробную интерактивную 3D-карту собора.

На ютьюбе доступны десятки видео, в которых сравнивают игровую версию собора с реальной (само собой, до пожара).

Кроме того, в 2015 году историк искусства Эндрю Тэллон провел полное лазерное сканирование собора. Он составил цифровую 3D-модель Нотр-Дама, данные которой занимают около 100 гигабайт. Видео о процессе ее создания можно посмотреть ниже.

Воспользуются ли власти Франции наработками Ubisoft и Эндрю Тэллона, пока неизвестно.