В Рио-де-Жанейро завершился ежегодный бразильский карнавал (фото, видео)

Победители карнавала приняли участие в финальном праздновании в центре Рио-Де-Жанейро.

Парад чемпионов: в Рио-де-Жанейро завершился ежегодный бразильский карнавал.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Победители карнавала приняли участие в финальном праздновании в центре Рио-Де-Жанейро. Это участники 6 лучших бразильских школ самбы. Их оригинальность и мастерство оценило профессиональное жюри.

На протяжении парада танцоры, одетые в яркие костюмы с перьями и блестками в последний раз в этом сезоне поражали зрителей своими движениями. А по улицам провезли специальные декорированные конструкции - их здесь называют самбодромами.