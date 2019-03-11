В Рио-де-Жанейро завершился ежегодный бразильский карнавал (фото, видео)
12:23, 11 марта 2019Новости туризма
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Победители карнавала приняли участие в финальном праздновании в центре Рио-Де-Жанейро.
В Рио-де-Жанейро завершился ежегодный бразильский карнавал
Парад чемпионов: в Рио-де-Жанейро завершился ежегодный бразильский карнавал.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Победители карнавала приняли участие в финальном праздновании в центре Рио-Де-Жанейро. Это участники 6 лучших бразильских школ самбы. Их оригинальность и мастерство оценило профессиональное жюри.
На протяжении парада танцоры, одетые в яркие костюмы с перьями и блестками в последний раз в этом сезоне поражали зрителей своими движениями. А по улицам провезли специальные декорированные конструкции - их здесь называют самбодромами.
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