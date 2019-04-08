Принц Уильям может стать преемником королевы Елизаветы - СМИ (видео)

Журналисты предполагают, что именно внуку Уильяму, а не сыну Чарльзу, Елизавета II передаст трон.

Внук британской Королевы Елизаветы II прошел стажировку в службе разведки Соединенного Королевств.

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Как говорится в сюжете ТСН, что именно он там делал доподлинно не известно, поскольку принц подписал документы о неразглашении.

Тем временем британские СМИ пишут - принц Уильям - первый из членов монаршей семьи, который поработал в рядах британской разведки. И такая служба является своеобразной подготовкой к предстоящему правлению. Журналисты предполагают, что именно внуку Уильяму, а не сыну Чарльзу, Елизавета II передаст трон.