Гигантский кит и ловкие "акробаты": во Франции проходит фестиваль воздушных змеев (видео)
16:34, 08 апреля 2019Новости туризма
65 0
Увидеть яркое шоу приехало около полумиллиона человек.
Во Франции проходит фестиваль воздушных змеев
Во французском городе Дьеппе проходит ежегодный фестиваль воздушных змеев. В мероприятии принимают участие представители более 40 стран со всех уголков мира.
Читайте такжеЦветочный рай: в Стамбуле проходит ежегодный фестиваль тюльпанов (видео)
Наиболее зрелищными являются соревнования по акробатике воздушных змеев, а также выставка самых оригинальных змеев, которые являются практически произведениями искусства. Увидеть яркое шоу приехали около полумиллиона человек.
Этот фестиваль уже 33-й по счету. Его изюминкой является надувной кит величиной с автобус. Его длина 35 метров, а высота – 7 метров. Для зрителей праздничная программа является абсолютно бесплатной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter