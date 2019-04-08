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Гигантский кит и ловкие "акробаты": во Франции проходит фестиваль воздушных змеев (видео)

16:34, 08 апреля 2019
Новости туризма
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Во французском городе Дьеппе проходит ежегодный фестиваль воздушных змеев. В мероприятии принимают участие представители более 40 стран со всех уголков мира.

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Наиболее зрелищными являются соревнования по акробатике воздушных змеев, а также выставка самых оригинальных змеев, которые являются практически произведениями искусства. Увидеть яркое шоу приехали около полумиллиона человек.

Этот фестиваль уже 33-й по счету. Его изюминкой является надувной кит величиной с автобус. Его длина 35 метров, а высота – 7 метров. Для зрителей праздничная программа является абсолютно бесплатной.

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Теги: #шоу#Франция#фестиваль