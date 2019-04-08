Улицы немецкого города покрылись розовыми цветами сакуры (видео)

Аллею сакур в Бонне посадили более 30 лет назад.

Украшенный цветами Бонн: улицы западного немецкого города покрылись розовыми красками - там зацвела сакура.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Тысячи хрупких маленьких цветочков привлекают горожан не только своей красотой, но и тонким нежным ароматом.

Аллею сакур в Бонне посадили более 30 лет назад, когда реставрировали старые улочки и городу хотели придать более романтическое настроение.

Цвет японских вишен будет радовать как минимум две недели, если погода не подведет. Местные надеются, что полюбоваться сакурой приедут тысячи туристов.