Улицы немецкого города покрылись розовыми цветами сакуры (видео)
12:59, 08 апреля 2019Новости туризма
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Аллею сакур в Бонне посадили более 30 лет назад.
Улицы немецкого города покрылись розовыми цветами сакуры
Украшенный цветами Бонн: улицы западного немецкого города покрылись розовыми красками - там зацвела сакура.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Тысячи хрупких маленьких цветочков привлекают горожан не только своей красотой, но и тонким нежным ароматом.
Аллею сакур в Бонне посадили более 30 лет назад, когда реставрировали старые улочки и городу хотели придать более романтическое настроение.
Цвет японских вишен будет радовать как минимум две недели, если погода не подведет. Местные надеются, что полюбоваться сакурой приедут тысячи туристов.
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