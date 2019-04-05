В Швейцарии ждут больше туристов из Украины

Самыми популярными местами проживания украинцев в прошлом году стали Женева, Цюрих, Санкт-Мориц, Базель и Церммат.

Количество туристов из Украины в Швейцарию в этом году может увеличиться на 20% - до 35 тыс. человек.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по развивающимся рынкам Офиса по туризму Швейцарии Фредерико Соммаруга в ходе выступления в посольстве Швейцарии.

"Мы ожидаем рост потока туристов из Украины в этом году на 20%. Это примерно 35 тыс. туристов. В 2018 году Швейцарию посетило 28 тысяч украинцев. По сравнению с 2017 годом рост составил 25%», - сказал он.

Также, Саммаруга сообщил, что самыми популярными местами проживания украинцев в прошлом году стали Женева, Цюрих, Санкт-Мориц, Базель и Церммат.

При этом он подчеркнул, что самый большой поток туристов из Украины зафиксирован в январе.

Отметим, ранее посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер рассказал, как можно бюджетнее отдохнуть в этой живописной стране.