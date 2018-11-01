Бюджетный отдых в Швейцарии: как отдохнуть экономно

Швейцария имеет много предложений и для людей со средним достатком.

Гийом Шойрер, посол Швейцарии в Украине,рассказал о неявных возможностях зимнего отдыха в его стране.

Об этом он говорил в интервью журналу "Новое время". Туризм — важная сфера экономики Швейцарии, дающая 3% ВВП страны, примерно $ 20 млрд.

"Если ваш бюджет ограничен, то в Швейцарии вас ждут определенные вызовы на пути к воплощению мечты. Однако Швейцария имеет много предложений и для людей со средним достатком. Например, советую воспользоваться информацией с украинского портала TripMyDream. Данный стартап был признан лучшим именно в Швейцарии, в Лозанне, в рамках международного конкурса стартапов Seedstars Summit 2016. Эта украинская платформа помогает найти отели и билеты, отвечающие вашему бюджету", - поделился советами посол.

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Также, по словам посла, можно воспользоваться, например, платформой Airbnb и снять через нее недорогие, но достойные апартаменты. "Хочу также обратить внимание на общественный транспорт в Швейцарии — это еще одна впечатляющая возможность познакомиться со страной. И сэкономить. К примеру, проездной Swiss Тravel Рass дает право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, включая корабли, паромы, бесплатный вход более чем в 400 музеев, 50% скидки на популярные горные поезда и канатные дороги и многое другое", - рассказал он.

Посол отметил, что есть такое уникальное швейцарское предложение, как маршрут Grand Tour Switzerland. "Прекрасный гид, благодаря которому вы можете посетить разные уголки страны и увидеть все самое интересное и впечатляющее. А еще можно сэкономить на еде, если будете сами готовить", - добавил он.

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