В аэропорту Манчестера изменили написание названия Киева на правильное

На информационном табло авиарейсов столица Украины теперь указывается как Kyiv.

В аэропорту британского Манчестера изменили написание названия Киева в соответствии с украинским произношением - Kyiv.

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Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Великобритании в Facebook.

"В контексте кампании #CorrectUA аэропорт британского Манчестера сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня, Manchester Airport будет использовать корректное написание Kyiv для обозначения столицы Украины. Наслаждайтесь прямыми рейсами из Манчестера в #KyivNotKiev", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к корректировке в иностранном написании правописания города.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова в соответствии с украинским произношением (Kyiv и Lviv).

Также название столицы Украины пишут в соответствии с украинским произношением на информационных табло в аэропортах в Бейруте, Стамбуле, Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто, Тель-Авиве, Барселоне и датском аэропорту в городе Биллунн.