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В аэропорту Барселоны изменили написание названия Киева на правильное

19:00, 03 апреля 2019
Новости туризма
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С октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA \ MFA of Ukraine

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook.

"Один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev. Друзья, Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД CorrectUA!" - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с октября 2018 года в МИД запустили онлайн-кампанию с хэштегом #CorrectUA, в рамках которой гражданам предлагается присоединиться к корректировке в иностранном написании правописания города.

В начале марта Вильнюсский международный аэропорт начал использовать написание названий Киева и Львова в соответствии с украинским произношением (Kyiv и Lviv).

Также название столицы Украины пишут, как Kyiv, на информационных табло в аэропортах в Бейруте, Стамбуле, Бухаресте, Тбилиси, Батуми, Торонто, Тель-Авиве и датском аэропорту в городе Биллунн.

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Теги: #аэропорт#Барселона