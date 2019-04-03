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Летевший в Италию литовец оказался единственным пассажиром самолета

00:53, 03 апреля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Житель Литвы Скирмантас Стримайтис во время рейса 16 марта был единственным пассажиром на борту самолета Boeing 737-800, который вмещает 188 пассажиров.

Как сообщает Новое время со ссылкой на AP, из Вильнюса в Бергамо на севере Италии он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников.

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В туристическом агентстве Novaturas пояснили, что зафрахтовали самолет для возвращения группы туристов из Италии в Литву.

Чтобы не отправлять пустой самолет, агентство решило продать билеты в один конец. Однако был продан только один билет.

Стримайтис отметил, что этот полет продолжительностью более двух часов, был "опытом,  оторый случается раз в жизни".

Ранее УНИАН сообщал, что самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Дублина на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Париже, поскольку капитан сообщил, что 20 отдыхающих принимают участие в "пьяной" драке на борту.

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Теги: #самолет#Литва