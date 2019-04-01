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В Одессе Юморину отметили праздничным шествием и выходным для школьников (видео)

20:47, 01 апреля 2019
Новости туризма
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Одесса - город юмора / Фото Ирина Шевченко

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Для школьников и студентов объявили выходной, поэтому на улицах много молодежи в ярких костюмах и клоунских атрибутах, говорится в сюжете ТСН.

Юмоиной Одесса начинает и свой туристический сезон. Приморский бульвар превратился в сплошную праздничную площадку. Вся центральная часть заполнена людьми.

Более двух тысяч участников было только во время карнавального шествия. По городу проехали почти полсотни тематических самоходных платформ. Развернулось много стационарных ярмарок и концертных площадок.

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Теги: #Одесса#Юморинапогода в Одессе