"Мотор Сич" с апреля начнет регулярно летать из Запорожья в Минск

Согласно информации в системе бронирования, минимальная стоимость билета на 1 апреля из Запорожья составляет 2250 гривень в одну сторону.

Авиакомпания "Мотор Сич" с 1 апреля возобновит регулярные авиарейсы из Запорожья в Минск.

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Об этом говорится на странице авиаперевозчика в Facebook.

Отмечается, что рейсы между Запорожьем и Минском будут выполняться ежедневно.

"С понедельника по пятницу рейсы из Запорожья будут в 06:45, прибытие в Минск в 9:00. В выходные дни вылет из Запорожья в 07:45, прибытие в Минск в 10:00. Из Минска рейсы будут ежедневно в 15:00, прибытие в Запорожье в 17:15", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рейсы выполняются совместно с авиакомпанией "Белавиа".

Согласно информации в системе бронирования, минимальная стоимость билета на 1 апреля из Запорожья составляет 2250 гривень в одну сторону.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания "Мотор Сич" с 15 марта начала выполнять регулярные перелеты из Киева в Ужгород.