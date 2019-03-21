Еще одна популярная среди туристов страна отменила визы для украинцев

Украинцы, которые посещают Таиланд как туристы, смогут находиться в этой стране без виз до 30 дней.

Украинские туристы с 14 апреля смогут ездить в Таиланд без виз.

Об этом Департамент консульской службы МИД Украины сообщает в Facebook.

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"С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания составит до 30 дней.

"Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении", - отметили в МИД.

Также украинские дипломаты напомнили украинцам о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на ее территории.

Кроме того, граждане Украины во время поездок за границу должны быть застрахованы.