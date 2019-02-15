Вступил в силу безвиз между Украиной и Уругваем

Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть продлён на другой срок в 90 дней.

С сегодняшнего дня начал действовать упрощенный режим поездок граждан Украины и Уругвая.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Аргентинской Республике.

«Сообщаем о начале действия с 15 февраля 2019 года упрощенного режима поездок граждан Украины и Уругвая», - отмечают в посольстве.

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Сообщается, что разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней, который может быть продлён на другой срок в 90 дней.

Также в посольстве отметили, что для безвизовой поездки в Уругвай необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае утери за границей паспорта и возвращения в Украину).

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2018 года Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований.