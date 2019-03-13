В Австрии создадут обязательный "кодекс поведения" для туристов

Такое решение приняли в связи с гибелью туристки, которую затоптали коровы.

В Австрии планируют разработать юридически обязательный "кодекс поведения" для туристов, которые посещают горные пастбища.

Читайте такжеАвстрия признана лучшей страной для получения вида на жительство

Такое решение правительство приняло в связи со смертью немецкой туристки, которую затоптали коровы, сообщает ТСН со ссылкой на investing.com.

"Мы четко изложим в кодексе правила поведения для людей, которые посещают горные пастбища. Мы ожидаем, что если люди будут придерживаться этого кодекса поведения, инцидентов не будет. Если кто его не будет соблюдать, он потеряет возможность требовать возмещения убытков", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Отмечается, что инцидент, который произошел в Тироле в 2014 году, снова попал в заголовки национальных газет после того, как в феврале 2019 года суд обязал фермера-владельца скота выплатить сотни тысяч евро возмещения семье 45-летней погибшей.

Это вызвало гнев фермеров и населения, ибо жертва выгуливала собаку на поводке, прикрепленном к талии. Коровы могут атаковать, чтобы защитить своих телят, когда они видят собак, и путешественникам рекомендуется в таких случаях отпускать своих собак, чего женщина не сделала.