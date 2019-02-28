Названы лучшие пляжи мира

Всего в рейтинг вошли 25 пляжей в самых красочных уголках мира.

Туристический сервис TripAdvisor обнародовал рейтинг лучших пляжей мира на основе отзывов и впечатлений путешественников.

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Результаты голосования туристов опубликованы на официальном сайте TripAdvisor. Согласно рейтингу, лучшим пляжем в мире оказался бразильский пляж Байа-ду-Санчо, расположенный на архипелаге Фернанду-ди-Норонья. Согласно описанию, «удаленный пляж может похвастаться кристально чистой водой и панорамным видом на вершины скал, с которых можно понаблюдать за плещущимися в воде дельфинами».

Вторую позицию в рейтинге занял пляж на окраине шумного курортного города Варадеро на Кубе. Туристы отдали ему предпочтение из-за красивых закатов и спокойной обстановки.

Третье место занял Игл-Бич, расположенный на небольшом острове Аруба в Карибском море. Согласно описанию, пляж знаменит деревьями Фофоти (На Арубе называют растение Конокарпус) с искривленными стволами и гнездящимися морскими черепахами.

Кроме этого, в рейтинг вошли еще 22 места в разных уголках мира. Среди них пляж Ла-Конча в Испании, пляж Грейс-Бей на острове Провиденсьялес, пляж Клируотер в штате Флорида, пляж Spiaggia dei Conigli (его также называют пляж Кроликов) на Лампедузе, Севен-Майл-Бич на Каймановых островах, пляж Плайя Норте в Мексике.