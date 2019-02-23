Спасательная группа прибыла на гору Поп Иван в Карпатах для сопровождения туристов и транспортировку тел погибших

В настоящее время спасатели и туристы ожидают улучшения погодных условий для начала спуска.

Поисково-спасательная группа Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прибыла на спасательный пост на горе Поп Иван-Черногорский в Ивано-Франковской области для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших.

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«В 11 часов 10 минут поисково-спасательная группа ГСЧС прибыла на спасательный пост на горе Поп Иван для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. В настоящее время поисково-спасательная группа ГСЧС вместе с туристами ожидают улучшения погодных условий для начала спуска», - сказано в сообщении.

Отмечается, что для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы задействованы 34 спасателя и шесть единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в 20:30 к спасателям с просьбой о помощи обратилась группа туристов в количестве восьми человек, которые двигались на горе Поп Иван-Черногорский (Ивано-Франковская область). Спасатели на спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями,двое из которых умерли, пять туристов передвигались самостоятельно.

В ГСЧС отметили, что в связи со сложными погодными условиями, дальнейшие меры по сопровождению группы туристов к подножию горы были запланированы на утро субботы, 23 февраля. В субботу утром поисково-спасательная группа ГСЧС начала подъем для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших.

В ГСЧС отмечают, что в настоящее время в горах наблюдается осложнение погодных условий: температура воздуха 20 градусов мороза, сильный ветер, нулевая видимость, снежные заносы местами достигают 1,5-2 м.