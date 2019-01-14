В сети появилась интерактивная карта горных убежищ в Карпатах для заблудившихся туристов

На карте обозначаются все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно остаться на ночь.

В сети опубликовали интерактивную карту, на которой обозначены хижины в Карпатских горах. Такая карта может помочь заблудившимся туристам спрятаться от непогоды или просто дождаться спасателей и согреться.

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На карте обозначаются все хижины, колыбы и туристические приюты в Карпатах, где можно остаться на ночь. Красным помечены места, где хижины были, но сгорели или были разрушены. Подобная карта будет полезна туристам или лыжникам, которые планируют отдых в горах.

Карта появилась вскоре после инцидента с киевским туристом Игорем Грищенко. Он более четырех суток бродил по Карпатам, пока не наткнулся на хижину лесника. Там он и смог дождаться спасателей.