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В Италии Ryanair и Wizz Air оштрафовали за ограничение багажа

12:55, 22 февраля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Штраф на авиаперевозчиков наложило итальянское антимонопольное ведомство AGCM, которое считает, что дополнительная оплата за больший размер ручной клади, введенная в прошлом году обеими лоукостерами, является нечестной торговой практикой. Об этом сообщает DW.

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Пассажир имеет право взять на борт ручную кладь разумных размеров, ведь это является частью стандартных практик авиаперевозчиков и сервисом, что не должно быть предметом дополнительной оплаты, считают в AGCM.

Итальянский регулятор оштрафовал Ryanair на три миллиона евро, а Wizz Air - на один миллион евро.

Еще в прошлом году антимонопольное ведомство Италии потребовало у обеих компаний отменить дополнительную оплату ручной клади и предоставило им время в 60 дней для изменения своей политики в отношении багажа.

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Теги: #Wizz Air#Ryanair#багаж