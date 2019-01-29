Tom Odell, Oomph! и Poets of the Fall: топ-5 концертов февраля в Киеве
Мальбэк х Сюзанна (Киев, 2 февраля)
Творческий дуэт Мальбэк х Сюзанна дадут свой первый большой концерт в Киеве и презентуют новый альбом Reptiland. Многим слушателям Сюзанна известна прежде всего своим выступлением в украинском шоу X-фактор, где она исполнила песню Beyonce - Halo. Видео выступления собрало почти 5 миллионов просмотров на YouTube. Теперешние же клипы группы набирают десятки миллионов.
Группа играет в стилях поп, неопоп и R'n'B и, наверняка, придется по вкусу любителям сильного вокала в сочетании с современными аранжировками. Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 19:00. Стоимость билетов от 599 грн.
Tom Odell (Киев, 5 февраля)
Британец Том Оделл должен был выступить в Киеве еще летом 2018 года на фестивале Atlas Weekend. Тогда музыкант отменил свое выступление, сославшись на причины, связанные с особенностями его профессиональной карьеры. Тем не менее музыкант пообещал выступить на фестивале через год, а уже в феврале он привезет в Украину свою сольную программу в поддержку нового альбома.
Том Оделл запоминается слушателям прежде всего своими откровенными текстами и эмоциональным живым исполнением, а его роскошные романтические баллады не оставят равнодушной ни одну слушательницу.
Музыкант выступит 5 февраля в Киеве, клуб Stereo Plaza, начало в 20:00, стоимость билетов от 850 грн.
Oomph! (Киев, 16 февраля)
Трио из Вольфсбурга в этом году отмечает юбилей - 30 лет существования. И по этому поводу группа везет в Украину свое уникальное шоу с симфоническим оркестром.
Концерт пройдет в Октябрьском дворце, начало в 19:00. Стоимость билетов от 649 грн.
Программа концерта будет состоять из главных песен, которые записали Oomph! за свою карьеру. Уникальность шоу состоит в том, что песни получат новые аранжировки, в исполнении большого симфонического оркестра. На сцену выйдут все: и струнные, и духовые, и даже огромные литавры.
У группы с Украиной особые отношения. Здесь они выступают далеко не в первый раз, но впервые - в таком формате. По этому поводу, троица записала специальное обращение для украинских фанатов.
"Всем привет, мы Oomph! И мы сыграем эксклюзивное шоу в вашей прекрасной столице, Киеве, уже совсем скоро, 16 февраля. И на сцене будем не только мы, но и полный симфонический оркестр. Скоро увидимся", - сказал Деро Гои в видеообращении.
Poets of the Fall (Киев, 19 февраля)
Финская группа уже не в первый раз дает концерты в Украине и всегда собирает полные залы. Последний их концерт состоялся осенью 2017: тогда музыканты привозили альбом Clearview.
На этот раз музыканты приедут с презентацией своего нового альбома Ultraviolet. Киев станет одним из городов на карте европейского тура группы, приуроченного не только к презентации новой пластинки, но и к юбилею коллектива. Ведь с момента выхода первой композиции Poets of the Fall Late Goodbye прошло уже 15 лет.
Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1299 грн.
Blue October (Киев, 25 февраля)
Коллектив, играющий в стиле «альтернативный рок» возвращается в Киев в рамках I Hope You're Happy Tour.
Blue October всегда умели писать эмоциональные песни, которые находят отклик у широкой аудитории. Новая пластинка I Hope You're Happy вышла довольно яркой - здесь рок-музыка пересеклась с инди, поп-музыкой и настроениями 80-х.
Концерт пройдет в клубе Atlas, начало в 20:00. Стоимость билетов от 950 грн.