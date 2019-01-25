Спасатели нашли пропавшего в Карпатах туриста из Германии (видео)

Транспортировку мужчины в населенный пункт будут осуществлять завтра, поскольку сейчас в горах плохая видимость и лавинная опасность.

Одной из поисково-спасательных групп в 18:13 в Карпатах был найден гражданин Германии, который заблудился.

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Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

"Лыжника нашли в районе долины Урда в направлении села Косовская Поляна Раховского района. Транспортировку туриста в населенный пункт спасатели будут осуществлять утром, ведь сейчас в горах наблюдается значительная лавинная опасность и плохая видимость", - говорится в сообщении.

Сейчас турист и спасатели находятся в домике лесников, отмечают в пресс-службе. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается.

Как сообщал УНИАН, сообщение об исчезновении туриста спасатели получили вчера вечером. За два часа они нашли лыжи, которые вероятно принадлежат иностранцу.