Остались одни лыжи: в Карпатах ищут туриста из Германии (видео)

На поиски отправились два десятка спасателей и волонтеры.

В Карпатах ищут 47-летнего туриста из Германии, пропавшего на горе Драгобрат.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сообщение о его исчезновении спасатели получили вчера вечером. За два часа они нашли лыжи, которые вероятно принадлежат иностранному туристу. Однако его пока не отыскали, на телефонную связь он также не выходил.

Сейчас на поиски отправились два десятка спасателей и волонтеры. Накануне в Карпатах удалось спасти сразу четырех лыжников. Они заблудились в горах, но смогли дозвониться спасателям. По предоставленным координатам потерявшихся туристов нашли.

Как сообщал УНИАН, возле села Коростов Сколевского района Львовской области на горе Парашка 20 января ночью от переохлаждения погиб 31-летний мужчина.