Саудовским женщинам разрешат быть туристическими гидами

Чтобы стать гидом, заявитель должен быть не младше 23 лет, физически здоровым, пройти соответствующие специальные тесты, а также окончить курсы оказания первой медицинской помощи.

В Саудовской Аравии в скором времени появятся первые женщины-гиды.

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Как сообщают местные СМИ, комиссия по туризму и национальному наследию получила заявки на получение соответствующей лицензии уже от 150 саудовских женщин, передает kommersant. По словам директора саудовской Ассоциации туристических гидов Саттама аль-Балави, чтобы стать гидом, заявитель должен быть не младше 23 лет, физически здоровым, пройти соответствующие специальные тесты, а также окончить курсы оказания первой медицинской помощи.

В интервью местным СМИ профессор менеджмента в области туризма Университета короля Сауда в эр-Рияде Имад Манши подчеркнул, что «саудовские женщины имеют достаточный уровень образования и подготовки для работы туристическими гидами». «Международный опыт показывает, что женщины составляют значительную часть гидов и прекрасно справляются с обязанностями по организации туров и приему гостей», - добавил он.