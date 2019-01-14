Во Львове на Крещение пройдет юбилейный Праздник пампуха

Праздник продлится два дня в Шевченковском гаю.

Во Львове на Крещение, 19-20 января, состоится юбилейный фестиваль Праздник пампуха. Местом проведения в этом году станет Музей народной архитектуры и быта.

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Всех желающих приобщиться к празднику приглашают в Музее народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого (ул. Чернеча Гора, 1) с 12:00 до 18:00, сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«На фестивале представят свою ароматную аппетитную продукцию хозяйки и производители. Здесь можно будет отведать пончики с самыми разнообразными начинками: от традиционного мака с орехами, розы, повидла до шоколада, сгущенного молока и других вкусностей. Посреди поляны будет стоять высокий столб, на котором будут висеть подарки, а все желающие смогут попробовать их достать», – отметили организаторы.

В рамках праздника состоится традиционный конкурс на скоростное поедание пампушек, определят и лучшую хозяйку. Кроме пампуховой темы, на фестивале будут и другие: конкурс на лучшие костюмы для вертепа, выступления народных ансамблей, различные соревнования. На территории музея развернется пампуховая ярмарка.