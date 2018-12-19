В центре Житомира торжественно открыли главную елку и рождественскую ярмарку (фоторепортаж)

По словам организаторов праздника, в этом году для елки подготовили на заказ специальную иллюминацию, чтобы она была сдержанной, красивой и в то же время классической.

В Житомире вечером 19 декабря на площади Королева торжественно зажгли главную елку города.

Как передает корреспондент УНИАН, традиционно праздничное дерево установили на площади перед облгосадминистрацией.

Таким образом 19 декабря в Житомире начали празднование новогодних праздников.

По словам организаторов праздника, в этом году для елки подготовили на заказ специальную иллюминацию, чтобы она была очень сдержанной, красивой и в то же время классической. Свет на елке - разных цветов.

Вся пешеходная улица Михайловская украшена иллюминацией, на ярмарке на площади Королева - более 40 домиков с сувенирами, новогодними украшениями и сладостями. Ярмарка с уличной едой расположится в районе Старого Бульвара. На Михайловской пройдет Фестиваль рождественского чулка, будет работать огромное количество фотозон и пройдут другие праздничные мероприятия.

В рамках открытия главной елки сегодня запланированы выступления творческих коллективов города, эстрадно-духового оркестра «Сурми Полісся», а также житомирских вокалистов. К тому же, организаторы праздника обещают, что программу продолжит первая зимняя вечеринка с группой «Mad Heads».

К празднику 19 декабря, в День Святого Николая, житомирские предприниматели, коммунальщики, работники учебных заведений, медики украсили небольшие ели на улице Михайловской.

Читайте такжеВ Чернигове открыли главную елку и "Сказочный городок" (фоторепортаж)

Для этого житомиряне выбирали игрушки на свой вкус и создавали елки собственного дизайна. Мастерицы специально выпекали новогодние украшения в форме печенья и булочек. Выглядят эти украшения, как съедобные, но на самом деле сделаны так, чтобы выдержали и снег, и дождь. Поэтому лесные красавицы украшены в разных стилях: конфетами, авторскими игрушками, бантами, колбасой, мягкими игрушками, шарами, серпантином и логотипами. Кроме этого, сегодня Святой Николай на торжественно украшенном автомобиле ездит по городу, приветствуя житомирян с новогодними праздниками.

Вместе с ним стихами и новогодними песнями житомирян приветствуют ангелы и сказочные герои. Такое «действо на колесах» полюбили и взрослые, и малыши.

Для того, чтобы как можно больше житомирян почувствовали атмосферу праздника, в популярных среди житомирян местах города запланированы творческие остановки.

Поздравительная акция стартовала у Дома украинской культуры. За несколько часов экспресс-открытка во главе со Святым Николаем побывала в разных микрорайонах Житомира на Корбутовке, на Малеванке, на улице Маликова, на Богунии и Крошне, на Киевской, на Полевой площади, на площади Соборной и, наконец, на площади Королева.