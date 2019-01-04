«Укрзализныця» с 18 января запустит новый поезд, который соединит Покровск на Донбассе с Харьковом

График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 18 января 2019 года запустит новый поезд №205/206 по маршруту Покровск – Харьков.

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Как сообщила пресс-служба «Укрзализныци», поезд будет курсировать по пятницам и воскресеньям.

«Из Покровска (Донецкая область - ред.) поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево», – говорится в сообщении.

По словам руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова, новый поезд соединит Донбасс с крупным региональным центром - Харьковом.

«График поезда разработан так, чтобы пассажиры, прибывающие в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 9 декабря назначила новый поезд №20/19 Киев - Лисичанск и продлила маршрут поезда №142/141 Львов - Киев до Бахмута.