Санта-Клаус выехал из своей штаб-квартиры в Финляндии, чтобы привезти подарки детям по всему миру (фоторепортаж, видео)

Считается, что традиционное путешествие Санта начинает накануне Рождества: запрягает сани, загружает их подарками и отправляется к детям.

Санта-Клаус начал ежегодное путешествие - сказочный дедушка выехал из своей штаб-квартиры в Финляндии, чтобы привезти подарки детям по всему миру.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Провожали Санту концертом, который устроили его помощники, участие в празднике принимали и многочисленные туристы.

Считается, что традиционное путешествие Санта начинает накануне Рождества: запрягает сани, загружает их подарками и отправляетсяк детям.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зажгли главную елку Украины. В этом году 25-метровая елка украшена более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых имеют форму кристаллов.